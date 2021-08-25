Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN