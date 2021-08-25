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Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2021 00:57
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir evde yaptıkları operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde Van ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli, Göçmen Kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

İpekyolu, Göçmen, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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