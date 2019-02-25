Van'da 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Hakkari
kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine E.Ö'nün kullandığı 14 yolcu kapasiteli minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32'si Afganistan
, 12'si Pakistan
uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü E.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.