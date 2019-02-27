Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı
28 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 44 kaçak göçmen yakalandı.
Van
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 44 kaçak göçmen yakalandı. Gürpınar
ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takibe aldı. Kısa sürede durdurulan minibüste yapılan kontrol ve aramada 29 Afganistan
, 14 Pakistan
ve 1 Güney Afrika
olmak üzere 44 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Başkale ilçesindeki Albayrak Piyade
Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan müdahalede ise, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu yabancı yakalandı.
Yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:53 Kaynak: İHA
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