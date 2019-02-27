Son Dakika Haberleri: Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

28 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 44 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 44 kaçak göçmen yakalandı.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van karayolu üzerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında "Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takibe aldı. Kısa sürede durdurulan minibüste yapılan kontrol ve aramada 29 Afganistan, 14 Pakistan ve 1 Güney Afrika olmak üzere 44 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 organizatör ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Başkale ilçesindeki Albayrak Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yapılan müdahalede ise, ülkemize yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 6 Afganistan uyruklu yabancı yakalandı.

Yabancı uyruklu göçmenler işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

Başkale, Jandarma, Van, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı

Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:21:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 44 Kaçak Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]