Van'da 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

05.03.2022 17:54
Van'da 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde arazide gömülü vaziyette 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde arazide gömülü vaziyette 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstihbari çalışmalar neticesinde İran İslam Cumhuriyetinden Van ili Başkale ilçesine uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Mart 2022 günü yapılan arazi aramasında kayalıklar arasına gizlenmiş vaziyette 3 çuval içerisinde 85 paket halinde toplam 44 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanılmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

(Harun Aksu/İHA)

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Jandarma, Başkale, Eroin, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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