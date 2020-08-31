Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi
Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir araç için Gürpınar ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, "Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 07 plaka sayılı araçta; narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına zulalanmış vaziyette 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.
Son Dakika Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti İzmir'de 1,5 aydır kapalı olan cami tuvaleti cemaati isyan ettirdi Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini 5 yıl uzattı Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı