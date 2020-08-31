Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir minibüste 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da bir minibüste 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde Van- Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği "Rexo"un da kullanıldığı aramada, minibüsün marşpiyel boşluklarına gizlenmiş 88 paket halinde 45 kilo 235 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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