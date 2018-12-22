Son Dakika Haberleri: Van'da 46 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Van'da 46 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerinde 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da 46 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerinde 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 50 gram paketler halinde 920 paket toplam 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili V.K. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Polis, İpekyolu, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı 6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı

İstanbul'da Pırlanta ve Zümrütlerle Süslenmiş Milyon Dolarlık Tavus Kuşu Mücevheri Çalındı Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:57:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 46 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]