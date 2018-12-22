Van'da 46 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerinde 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir işyerinde 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 50 gram paketler halinde 920 paket toplam 46 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili V.K. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN

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