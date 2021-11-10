Van'da, 478 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

VAN'da, polisin İpekyolu ilçesinde bir işyerinde ve Tuşba ilçesinde ise durdurulan bir araçta yaptığı aramada toplam 478 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir işyeri ile Tuşba ilçesinde teknik takip sonucu durdurulan araçta arama yaptı. Narkotik köpekler Zeyna, Zeus ve Bobi ile yapılan aramada işyeri ve araçta toplam 473 kilo 600 gram eroin, 3 kilo 100 gram metamfetamin ve 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.