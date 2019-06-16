Son Dakika Haberleri: Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi
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Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.

Van'da 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çakınlı Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada kamyonette 2 çuvaldaki 41 pakette 48 kilo 565 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Narkotik, Gürpınar, Van, Güncel
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