Son dakika haber: Başkale'de 48 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Başkale'de 48 kilogram eroin ele geçirildi
31.12.2020 11:31
Son dakika haber... Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48 kilogram eroin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 48 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "30 Aralık 2020 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde; Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi'nde icra edilen pusu ve arazi aramasında, yol kenarına bırakılmış vaziyette 48 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ve şüphelilerine yönelik adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - VAN
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