Van'da 48 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
32 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 3, Başkale
'de 12 ve Gürpınar
ilçesinde ise 33 olmak üzere toplam 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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