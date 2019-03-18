Son Dakika Haberleri: Van'da 48 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 48 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

32 dakika önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 48 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 3, Başkale'de 12 ve Gürpınar ilçesinde ise 33 olmak üzere toplam 48 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Başkale, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 48 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]