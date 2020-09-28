Van'da 483 kilometre sulama kanalı temizlendi - Son Dakika

Van'da 483 kilometre sulama kanalı temizlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal amaçlı kullanılan sulama kanallarını temizledi.

Van'da 483 kilometre sulama kanalı temizlendi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımsal amaçlı kullanılan sulama kanallarını temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çiftçilerin yoğun olarak kullandığı beton ve toprak sulama kanallarında temizlik çalışması yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, su israfını önlemek ve üreticilere suyun daha sağlıklı ulaşmasını sağlamak için 13 ilçedeki sulama kanallarında yabani ot ve çamur temizliği yaptı.

400 mahallede 20 iş makinesiyle sürdürülen çalışmada, atıl olan veya işlem görmeyen 483 kilometre uzunluğundaki beton ve toprak sulama kanalı temizlendi, 163 göletin yeniden kullanımı sağlandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, pandemi sürecine rağmen çiftçiye hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bünyelerine kattıkları kiralık araçlarla çalışmalara devam ettiklerini belirten Altun, "Dünya genelinde yaşanan salgın sebebiyle çalışmalarımızda bazen zorluklar yaşadık. Karantina sebebiyle gideceğimiz mahallelerde ufak aksaklıklar yaşandı. Hiçbir mahallelimizi mağdur etmeden tıkanan gölet ve kanal temizliklerini tamamladık. Kısıtlı imkanlarla yürüttüğümüz hizmetimizi aksatmadık. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Sulama Kanalı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 483 kilometre sulama kanalı temizlendi - Son Dakika

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