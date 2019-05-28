Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Albayrak Mahallesi yakınlarında bir yaya grubunu durdurdu.

Kontrollerde 34 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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