Sürücü S.Ö. ile olay yerinde bulunan başka bir araçta gözcülük yaptığı tespit edilen D.K. ve B.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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