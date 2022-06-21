Son dakika gündem: 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

21.06.2022 21:38

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Saray ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 49 düzensiz göçmeni, tali yolda bekleyen minibüse bindiği sırada yakaladı.

Sürücü S.Ö. ile olay yerinde bulunan başka bir araçta gözcülük yaptığı tespit edilen D.K. ve B.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, göçmenler ilgili kurumlara teslim edildi.

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Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 49 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika gündem: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı Son dakika gündem: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 49 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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