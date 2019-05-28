Son Dakika Haberleri: Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, ilçenin Albayrak Mahallesi istikametinden yaya olarak gelen bir grup fark edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda 34 Afganistan ve 15 Bangladeş uyruklu olmak üzere 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
Başkale, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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