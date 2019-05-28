Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:18 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 49 kaçak göçmen yakalandı. Başkale
ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, ilçenin Albayrak Mahallesi istikametinden yaya olarak gelen bir grup fark edildi. Bunun üzerine yapılan müdahale sonucunda 34 Afganistan
ve 15 Bangladeş
uyruklu olmak üzere 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Van'da Kaybolan 7 Yaşındaki Evin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Küçük Evin'in Cenazesini Gören Babası Baygınlık Geçirdi
Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti