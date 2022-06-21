Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

21.06.2022 21:48
Van'da 49 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde tali yolda bekletilen minibüse bindirilmek istenen Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü S.Ö ve plakası sökülmüş bir araçta gözcülük yaptığı belirlenen D.K. ile B.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan 2 araca da el konuldu.

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Kaynak: DHA

Afganistan, Jandarma, Göçmen, Saray, Güncel, Son Dakika

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