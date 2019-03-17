Van'da 49 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
33 dakika önce
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray
'da 1, Başkale
'de 30 ve Gürpınar
ilçesinde ise 18 olmak üzere toplam 49 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:04 Kaynak: İHA
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