Van'da 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Van'da 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor

6 saat önce

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Van'da 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor, System.String[]
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin kuvözde bakım ve tedavisini özenle yapıyor.

Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle bir süre önce Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan ilk müdahale ile anne Demir'in henüz 23 haftalık olan kız bebeği, sezaryenle dünyaya geldi. 490 gram olarak dünyaya gelen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşireler tarafından tedavisi ve bakımı özenle yapılan bebeğin, normal kilosuna ulaşınca taburcu edileceği belirtildi.YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Ertaş, bebeğin tedavisinin kuvözde devam ettiğini söyledi. Dr. Ertaş,"Başkale ilçesiden gelen Yeliz Demir'in bebeği 23'üncü haftada 490 gram olarak dünyaya geldi. Bebek ilk dünyaya geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Ciğerleri iyi gelişmemişti. Akciğeri geliştiren bir madde yaptık. Bir ilaç uyguladık. Şu an bebeğin olağan bakımları devam etmekte. Kilosuna ulaştıktan sonra taburcu edeceğiz. Şu an ciddi bir sağlık sıkıntısı yok. Cihaza bağlı tedavi görüyor" dedi.


- Van
Dursun Odabaşı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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