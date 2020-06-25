Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (2)
BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VARİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.
BAKAN SOYLU: BİR EVDE KISMİ YIKIK İHBARI VAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:49 Kaynak: DHA
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