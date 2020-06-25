Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

VALİ BİLMEZ: BAZI KÖYLERDE HASAR GÖREN EVLER VAR

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Vali Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunun ilk bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı" dedi.