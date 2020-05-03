Van'da 5 bacaklı kuzu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ndeki bir ağılda doğan 5 bacaklı kuzu görenleri şaşırtıyor. Sevimli kuzu, kısa sürede mahalledeki çocukların sevgilisi haline geldi.

Gürpınar'a bağlı Yolaşan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan İdris Akbult'a ait ağılda bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. İkiz kuzulardan biri, bir bacağı karın ile boğaz arasında olmak üzere toplam 5 bacaklı dünyaya geldi. Mahallede şaşkınlık yaratan kuzu zamanla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yıllardır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Akbulut, "İlk kez 5 bacaklı bir kuzu ile karşılaştık. Bu koyunu yaklaşık 4 yıl önce Batman 'dan getirdik. Geçen sonbaharda da ikiz dünyaya getirdi. Onlar öldü. Daha önce de kuzularına sahip çıkmayan bu koyun şimdi ikiz kuzu dünyaya getirdi. Bu durum da mahallede şaşkınlık yarattı" dedi.

Mahallelinin sevgilisi haline gelen 5 bacaklı kuzuyu görmeye gelen Güneş Akbulut (14), ilk kez böyle bir kuzu ile karşılaştıklarını söyledi.