Van'da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi. Özalp
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve yapılan takip sonucu terk edilmiş olarak bulunan araçta 5 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Meydana gelen olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahsı yakalama çalışması devam ediyor. - VAN
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