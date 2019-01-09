Son Dakika Haberleri: Van'da 5 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 5 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

37 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 5 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın temin ettiği kaçak sigaraları il merkezine sevk edeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde, Güzelsu Mahallesi'nde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:02 Kaynak: İHA

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