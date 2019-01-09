Van'da 5 Bin 100 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
37 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gürpınar
ilçesindeki Güzelsu
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahsın temin ettiği kaçak sigaraları il merkezine sevk edeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyon neticesinde, Güzelsu Mahallesi'nde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada, 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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