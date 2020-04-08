Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Araçlarda yapılan aramada toplam 5 bin 550 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücüler R.V. ve M.E.D. hakkında ise işlem yapıldı.
Öte yandan, polis ekipleri kaçak sigaralarla '175. Yıl Polis Haftası ve Evde Kal' mesajı verdi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:35 Kaynak: İHA
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