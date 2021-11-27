Van'da 5 bin 713 şahsın GBT sorgulaması yapıldı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 713 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 65 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 bin 713 şahsın yapılan GBT sorgulamasında, değişik suçlara ilişkin 65 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN