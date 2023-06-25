Van'da 5 Bin Kişinin Katıldığı Aşiret Düğününde 6 Milyon TL Takıldı - Son Dakika
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Van'da 5 Bin Kişinin Katıldığı Aşiret Düğününde 6 Milyon TL Takıldı

25.06.2023 13:29

Van'ın Başkale ilçesinde Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz'ın oğlu Adem Durmaz, Talat Yağızer'in kızı Sozdar Yağızer ile evlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı düğünde 100 koyun kesilip ikram edildi. Takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Paralar 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı.

Van'ın Başkale ilçesinde 2 gün 2 gece süren aşiret düğününe yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 5 bin kişi katıldı. 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Masanın üzerine konulan paralar ise 10 kişi tarafından sayıldı.

Aşiret düğününde 5 saatlik takı merasimi! Gelin ve damada 4 kilo altın, 6 milyon lira nakit para takıldı

AVRUPA ÜLKELERİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİ GELDİ

Van'ın en büyük aşiretlerinden olan Ertoşi Aşireti'ne mensup iş insanı Nevzat Durmaz, oğlu Adem Durmaz'ı aynı aşirete mensup ve iş insanı olan Talat Yağızer'in kızı Sozdar Yağızer ile evlendirdi. İlçe merkezinde yapılan kır düğününe aralarında İran, Irak, İsviçre, Hollanda, Almanya ile Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Aşiret düğününde 5 saatlik takı merasimi! Gelin ve damada 4 kilo altın, 6 milyon lira nakit para takıldı

TAKI MERASİMİ 5 SAAT SÜRDÜ

Gelen davetliler için 100 koyun kesilip kavurma, pilav, cacık ve tatlı ikram edildi. Yerel sanatçıların seslendirdiği Türkçe, Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylardan sonra takı törenine geçildi. Yaklaşık 5 saat süren takı merasiminde damada 6 milyon lira, geline yaklaşık 4 kilo altın takıldı. Bir masanın üzerine konulan paralar 10 kişi tarafından sayıldı ve bir bavula konularak taşındı.

Aşiret düğününde 5 saatlik takı merasimi! Gelin ve damada 4 kilo altın, 6 milyon lira nakit para takıldı

"20 YILDIR GÖRMEDİĞİMİZ İNSANLARLA BİR ARAYA GELDİK"

Damadın babası iş insanı Nevzat Durmaz, düğünlerine yurt içinden ve yurt dışından birçok misafirin katıldığını belirterek, "Düğün ve taziyeler birlik ve beraberlik için çok önemlidir. Bir kaynaşma meydana geliyor. Belki 20 yıl görmediğimiz insanlarla bir düğünde ya da bir taziyede bir araya gelebiliyoruz. Düğünler bizim mutlu günlerimiz. Birbirimizi görmek istediğimiz en güzel günler düğünlerdir. Bu anlamda yurt içi ve yurt dışından düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Aşiret düğününde 5 saatlik takı merasimi! Gelin ve damada 4 kilo altın, 6 milyon lira nakit para takıldı
Kaynak: DHA
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Başkale, Van, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Van'da 5 Bin Kişinin Katıldığı Aşiret Düğününde 6 Milyon TL Takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 5 Bin Kişinin Katıldığı Aşiret Düğününde 6 Milyon TL Takıldı - Son Dakika
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