Van'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nce Muharrem ayı ve aşure günü nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce Muharrem ayı dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii avlusunda cuma namazı sonrası 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı aşevinde hazırlanan aşure, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas ve Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından halka ikram edildi.

Aşure ikramı sonrası açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Muharrem ayı dolaysıyla vatandaşımıza cuma namazı çıkışı aşure ikram ettik. Allah kabul etsin. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam alemi ile tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.