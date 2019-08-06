Son Dakika Haberleri: Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

3 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı-Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine traktörü durdurdu.
Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Erciş, Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: AA
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