Van'da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
3 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:09 Kaynak: AA
'ın Erciş
ilçesinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Ağrı-Van kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine traktörü durdurdu.
Aramada, traktöre bağlı römorkun tabanına zulalanmış 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.Y, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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