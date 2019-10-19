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Son Dakika 3. Sayfa Van'da 5 katlı binada yangın çıktı

Van'da 5 katlı binada yangın çıktı

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Van'da 5 katlı binada yangın çıktı, System.String[]

Van merkez İpekyolu ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Bahçıvan Mahallesi Lokman Hekim Hastanesi karşısındaki 5 katlı binanın 3. katında işçilerin çalışması esnasında spiralden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. İşçiler durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan ve kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı maddi hasar oluştu.


Öte yandan Saray ilçesine bağlı Örenborç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen ot yangınına Saray İtfaiyesi Grup Amirliği tarafından müdahale edilerek söndürüldü. - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:22 Kaynak: İHA
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