Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

26.09.2022 09:48
Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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