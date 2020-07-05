Van'da 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi

Van'da 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi

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VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada 3 adet sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde zulalanmış 3 paket halinde toplam 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

İpekyolu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 5 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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