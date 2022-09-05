Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı

05.09.2022 08:35

Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur" denildi.

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Kaynak: İHA

Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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