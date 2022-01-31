Van'da 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 24 - 30 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan 4 ayrı operasyonda; 5 organizatör (1 Afgan ve 1 İran uyruklu) şahıs hakkında adli işlem yapılmış, tamamı tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca ise el konulmuştur" denildi. - VAN