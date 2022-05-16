Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı

16.05.2022 10:13

Edinilen son dakika haberine göre - Van'da 5 organizatör tutuklandı Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklanırken, 'şok ev' tabir edilen metruk yapı ise yıktırıldı.

- Van'da 5 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör tutuklanırken, 'şok ev' tabir edilen metruk yapı ise yıktırıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 4 araca el konulmuş, düzensiz göçmenlerin barındırılmasında kullanılan ve 'şok ev' olarak tabir edilen 1 metruk yapının yıkımı sağlanmıştır" denildi.

Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı
Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı
Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı
Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı
Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Van'da 5 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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