Son Dakika Haberleri: Van'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

10 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Van'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]


İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


Gevaş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:46 Kaynak: DHA
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