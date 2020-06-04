Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi - Son Dakika

Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)

VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.