Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi - Son Dakika
Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi
Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.
Van'da 5 ton 28 kilo uyuşturucu yakılarak imha edildi (1)
VAN'da polis ve jandarmanın 2019'dan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 5 ton 27 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.
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4.06.2020 22:02:43. #1.13#
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