VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

11.07.2022 14:14

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpekyolu ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan 32 bidon içerisinde sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Van'da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi Van'da 5 bin 420 litre sahte içki ele geçirildi İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi İstanbul'da Sahte Alkol Üretilen İmalathaneye Operasyon: 1 Ton 300 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:47:55. #1.11#
SON DAKİKA: VAN'DA 5 TON 420 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement