Son Dakika Haberleri: Van'da 5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi
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Van'da 5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi

57 dakika önce

VAN'ın Muradiye ilçesinde 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'da 5 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Muradiye ilçesinde 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Balıklar tekrar göle bırakılırken, ağlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İl Jandarma Müdürlüğü ekipleri, sadece Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için bölgede kaçakçılara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Çevre Timi ve Edremit Bot Timi, ilçeye bağlı Yalındüz Mahallesi'nde kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bölgede yapılan kontrollerde 450 metre manyat tipi ağ ve kaçak olarak avlanmış 5 ton canlı inci kefali balığı ele geçirildi. Balıklar, Van Gölü'ne tekrar bırakılırken, ele geçen ağlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:17 Kaynak: DHA
Van Gölü, Muradiye, Van, Güncel
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