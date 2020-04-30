Van'da 50 bin çiçek, park ve bahçeleri süsleyecek - Son Dakika

VAN'da Erciş Belediyesi'nce kurulan seralarda, çiçek üretimine başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, mayıs ayı ortalarında hazır olacak 50 bin çiçeğin park, bahçe ve caddeleri süsleyeceğini söyledi.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağ Mahallesi'ne kurulan seralarda, süs bitkisi yetiştiriciliğine başlandı. Seralarda üretilen çiçekler ile ilçenin cadde ve sokakları renklendirilecek. Mayıs ayı ortalarına kadar çeşitli türlerdeki 50 bin çiçeğin hazır hale getirileceği belirtildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu da seraları gezerek, incelemelerde bulundu. Mehmetbeyoğlu, ilçenin daha yaşanabilir olması için mücadele ettiklerini belirterek, "Belediyemize bağlı serada kendi çiçeklerimizi yetiştiriyoruz. Bu güzel çiçek ve bitkilerle ilçemizin parkları, caddeleri ve refüjleri süslenecek. Belediyenin kendi sera bahçelerinde üretilen bu bitkiler, belediyeye ekonomik yönden kazanç sağlarken, çevremize de renk katacak" dedi.