Son Dakika Haberleri: Van'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van kara yolundaki kontrol sırasında bir minibüsü durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarında bulunduğu minibüs sürücüsü kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçta 29 Afganistan, 14 Pakistan, 1 Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Başkale ilçesi Albayrak Piyade Hudut Tabur Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Jandarma, Gürpınar, Başkale, Van, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı Genç Taksici, Polislerin Devreye Girmesine Rağmen Eşini İntihar Edeceğine İnandıramadı

Sarıyer'in Derbent Mahallesi İçin Hazırlanan İmar Planları, Seçime Sayılı Günler Kala Değiştirildi Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 50 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]