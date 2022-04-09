Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı

09.04.2022 13:04

Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Hafiziye Mahallesi'ndeki tek katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 50 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı
Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı
Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı
Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı
Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı
Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı

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50 düzensiz göçmen yakalandı 50 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı Van'da 3 ayda düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 355 organizatör yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da göçmenlerin kaldığı eve operasyon: 50 kişi yakalandı - Son Dakika
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