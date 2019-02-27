Son Dakika Haberleri: Van'da 50 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van'da 50 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

VAN'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Van'da 50 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 50 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. 

Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Güzelsu Mahallesi Başkale- Van Karayolu üzerinde yaptıkları yol emniyet ve kontrol uygulamasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan minibüs takibe alındı. Yapılan takip sonucunda minibüs kısa süre içinde durduruldu. Araçta yapılan kontrol ve aramada 29 Afganistan, 14 Pakistan, 1 Güney Afrika olmak üzere 44 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör de gözaltına alındı. 

Öte yandan, Başkale ilçesi Albayrak Piyade Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerinin sınırdaki devriye görevi sırasında yasadışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Gürpınar ve Başkale'de yakalanan 50 kaçak göçmen işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:37 Kaynak: DHA

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