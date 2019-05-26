Son Dakika Haberleri: Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

4 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:48 
Organize Sanayi Bölgesi, Van, Ekonomi
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