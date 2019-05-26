Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak
4 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi
" projesiyle Van
'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.
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