Van'da 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van'da 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 31, Başkale'de 7, Çatak'ta 4, Muradiye'de 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Meteorolojiden yağış uyarısı


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı yer yer hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 5, Hakkari'de 3, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 3 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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