Van'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran
sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan
ve Pakistan
uyruklu yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.