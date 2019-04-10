Son Dakika Haberleri: Van'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

31 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:11 Kaynak: AA
Jandarma, Başkale, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Mevlüt Uysal'ın Anlattıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şaşkına Çevirmiş Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:42:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]