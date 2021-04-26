Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın İran sınırında 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırını geçen atların sırtındaki iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırını geçen atların sırtındaki iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İran'dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine jandarma ekiplerince sınırda çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26 Nisan'da uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı-Yukarı Kuyucak Mahallesi'nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili adli işlemlere başlanılmıştır."

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