Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 516 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 74, Başkale'de 48, Çaldıran'da 8, Çatak'ta 77, Edremit'te 2, Erciş'te 6, Gevaş'ta 10, Gürpınar'da 106, İpekyolu'nda 14, Muradiye'de 61, Özalp'te 40, Saray'da 5, Tuşba ilçesinde ise 65 olmak üzere toplam 516 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(İHA)

Bahçesaray, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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