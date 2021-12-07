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Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi

07.12.2021 14:32
Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Özalp ilçesinde ikamet eden S.M. isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan parçaların olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "6 Aralık 2021 günü 15.30 sıralarında bahse konu şahsın evinde arama yapılarak 33 adet sikke ve 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi
Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 53 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi - Son Dakika


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