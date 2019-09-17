Son Dakika Haberleri: Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor
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Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz.

Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor." dedi.

Bakan Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı.

Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şunları belirtti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada da Van'ın eğitim konusundaki meselelerini masaya yatırmak üzere kente geldiğini söyledi.

Yaptıkları birtakım hayırlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etme fırsatı bulduklarını sözlerine ekleyen Selçuk, "Bugüne kadar birçok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları geliştirme, ortak karar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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